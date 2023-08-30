Возбуждено уголовное дело по взрыву газа, из-за которого в Ишимбае пострадали два человека

Фото: МЧС Башкирии

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей» по факту взрыва газа в Ишимбае. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 августа, на улице Советская. Согласно предварительным данным, в одной из квартир жилого двухподъездного дома произошел хлопок газа, который разрушил несущую стену. В результате случившегося получили травмы два человека: 51-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в больницу, 91-летняя женщина от госпитализации отказалась. До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

На место происшествия выехали глава и следователи СКР, а также сотрудники МВД и МЧС. Организован комплекс следственных действий, призванных установить причины возгорания, а также проверить полноту и качество оказываемых услуг по содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности.

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