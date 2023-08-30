Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня вечером, 30 августа, в башкирском городе Ишимбай случился взрыв газового баллона, из-за которого пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился на улице Советская. На место были направлены силы и средства МЧС, а также сотрудники других экстренных служб. Прибывшее первое пожарное подразделение установило, что в одной из квартир жилого двухподъездного дома произошел хлопок газа, который разрушил несущую стену.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося получили травмы два человека: 51-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в больницу, 91-летняя женщина от госпитализации отказалась.

– До прибытия экстренных служб самостоятельно эвакуировались из дома 10 человек. Жители аварийного дома будут размещены в развернутом на базе гостиницы пункте временного размещения, – заявили в МЧС.

На месте работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Ишимбай выехал глава МЧС Башкирии Марат Латыпов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.