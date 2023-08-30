Прокуратура проведет проверку по взрыву газа, из-за которого в Ишимбае пострадали два человека

Фото: МЧС Башкирии

Прокуратура проведет проверку по факту взрыва газа, из-за которого в башкирском городе Ишимбай пострадали два человека. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 августа, на улице Советская. Согласно предварительным данным, в одной из квартир жилого двухподъездного дома произошел хлопок газа, который разрушил несущую стену. В результате случившегося получили травмы два человека: 51-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в больницу, 91-летняя женщина от госпитализации отказалась. До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Для координации правоохранительных органов к месту происшествия выехал Ишимбайский межрайонный прокурор Алексей Романов и его заместитель Денис Басыров.

По итогам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

– Прокуратура контролирует процесс своевременного размещения жильцов дома в маневренном жилищном фонде, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, – сообщило ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.