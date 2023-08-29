В 2024 году власти Уфы планируют обустроить пляж на озере Теплое

За купальный сезон пляжи Уфы посетило несколько сотен тысяч человек Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на озере Теплое в 2024 году, возможно, появится обустроенный пляж. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного совещания в мэрии заявил глава Управления гражданской защиты столицы Башкирии Рафаэль Ахметов.

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев отметил необходимость начать работу с предпринимателями по данному вопросу. По словам мэра, чем больше в Уфе будет пляжей, «тем лучше».

Напомним, УГЗ столицы Башкирии заявило, что за два месяца купального сезона пляжи Уфы посетило более 188 тысяч граждан. Самым востребованным стало место отдыха на озере Кашкадан, его посетило 57 904 уфимца.

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