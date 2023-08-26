«У меня никогда не было такого ужасного периода»: Асаева решила поделиться личной болью

Фото: соцсети Гульназ Асаевой

Певица из Башкирии Гульназ Асаева в социальных сетях поделилась тем, что сейчас она переживает сложный период. По ее словам, она зашла в тупик в творческой жизни и думает о том, чтобы бросить петь.

– Возможно кому-то покажется странным, но я сейчас переживаю не самое простое время. У меня никогда не было такого ужасного периода. Я всегда все делаю на 100%, а сейчас какое-то время, что за что бы я не бралась – везде провал, причем конкретный, – написала она

По словам Гульназ, она наблюдается тупик, что в творчестве, что в блоге, что в проектах, и этом ее приводит к мысли закончить карьеру певицы.

Она отметила, что решила поделиться своим состояние в надежде, что ей поможет поддержка поклонников и подписчиков.

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