В Башкирии после столкновения со «Шкодой» перевернулся автомобиль скорой помощи

В Кумертау после аварии перевернулась машина скорой помощи

Минувшей ночью, 26 августа, в Кумертау зарегистрирована авария с автомобилем скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

По предоставленным данным, ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Карла Маркса, когда водитель за рулем скорой помощи УАЗ, столкнулся с легковушкой «Шкода Кодиак», а после перевернулся. От полученного удара «Шкода» столкнулась с «Ладой Калина».

В результате случившегося пострадали врач, фельдшер и сам водитель скорой помощи. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Известно, что медики ехали на вызов на другую автоаварию, в которой травмы получили девушка и парень 20 и 22 лет соответственно. Их машина врезалась в здание института.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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