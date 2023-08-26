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НовостиОбщество26 августа 2023 14:03

Радий Хабиров посетил Санкт-Петербург в Дни Башкортостана

Глава Башкирии встретился в Санкт-Петербурге с губернатором
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился с официальной делегацией в Санкт-Петербург в рамках Дней Башкортостана в северной столице с 25 по 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

По предоставленным данным, в программе делегации будут переговоры, выставки и культурные мероприятия. Ключевым событием станет деловой повод, на котором представят инвестиционный и экономический потенциал Башкирии, а также пленарное заседание «Межрегиональное партнёрство – основа развития территорий».

Руководитель региона также встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым, с которым подпишет ряд стратегических соглашений. Также 26 августа состоится концерт с участием коллективов региона «Башкортостан собирает друзей».

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