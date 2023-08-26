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НовостиПроисшествия26 августа 2023 10:33

В ДТП между «Дэу Матиз» и «Скания» в Башкирии погиб мужчина

В Дюртюлинском районе Башкирии после столкновения с большегрузом погиб водитель легковушки
Источник:kp.ru
В ГИБДД Башкирии проводят проверку по факту ДТП в Дюртюлинском районе

В ГИБДД Башкирии проводят проверку по факту ДТП в Дюртюлинском районе

По информации ГИБДД Башкирии, в Дюртюлинском районе сегодня, 26 августа, произошла смертельная авария. В результате случившегося погиб один человек.

В ведомстве сообщили, что ДТП зарегистрировано на 1 241 км дороги М-7 «Волга», когда водитель автомобиля «Дэу Матиз» столкнулся с грузовой фурой «Скания».

В результате случившегося водитель легкового авто скончался на месте. Сейчас с причинами произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.