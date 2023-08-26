В ДТП между «Дэу Матиз» и «Скания» в Башкирии погиб мужчина

В ГИБДД Башкирии проводят проверку по факту ДТП в Дюртюлинском районе
По информации ГИБДД Башкирии, в Дюртюлинском районе сегодня, 26 августа, произошла смертельная авария. В результате случившегося погиб один человек.
В ведомстве сообщили, что ДТП зарегистрировано на 1 241 км дороги М-7 «Волга», когда водитель автомобиля «Дэу Матиз» столкнулся с грузовой фурой «Скания».
В результате случившегося водитель легкового авто скончался на месте. Сейчас с причинами произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.