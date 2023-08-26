Единичное превышение нормативов допущено при сжигании птиц под Уфой

Роспотребнадзор Башкирии выявил загрязнения воздуха при сжигании зараженных птиц

По данным Роспотребнадзора Башкирии, под Уфой с начала принятия мер по сжиганию и утилизации зараженных птиц были выявлены единичные случаи превышения гигиенических нормативов. Напомним, что работы начали 11 августа после выявления на птицефабрике случаев заболевания птичьим гриппом, их намерены завершить 27 числа.

По предоставленным данным, замеры воздуха проводятся в круглосуточном режиме. Проверяют не только в местах утилизации птицы, но также и в местных населенных пунктах. В адрес птицефабрики и администрации Уфимского района направили меры административного воздействия.

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