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НовостиОбщество26 августа 2023 6:14

Ратмир Мавлиев сообщил об открытии гастрономического фестиваля «Есть!» в Уфе

Фестиваль еды пройдет в столице Башкирии до 27 августа
Источник:kp.ru
Фото пресс-службы Ратмира Мавлиева

Фото пресс-службы Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что в Уфе в четвертый раз проходит гастрономический фестиваль «Есть!». По его словам, это продлится с 25 по 27 августа.

Глава муниципалитета сообщил, что с каждым годом мероприятие становится все масштабнее. В этот раз его проводят перед спортивным комплексом «Уфа-Арена». На месте представлено более 80 ресторанов.

На площадке также организовали конкурсы, мастер классы, выступление кавер-групп. Хедлайнерами фестиваля станут группа «Отпетые мошенники», «Волга-Волга» и певица Линда.

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