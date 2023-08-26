В Уфе в ночь на 26 августа погиб 50-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии с места пожара в Уфе

В МЧС Башкирии сообщили о пожаре в Уфе, в котором погиб 50-летний местный житель. По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Сагит Агиша.

В ведомстве сообщили, что пожар начался минувшей ночью, 26 августа. По прибытию пожарные выяснили, что очаг находится в трехкомнатной квартире. Пожарные ликвиидировали огонь в течение нескольких минут. Из зоны действия огня эквакуировали шесть человек и одного ребенка. Самостоятельно здание покинули 20 человек. Тело погибшего мужчины нашли во время тушения огня в квартире. Сейчас с причинами разбирается дознаватель МЧС.

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