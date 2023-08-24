Обновляемый сад Аксакова в Уфе будет отличаться от других парков уютом

Открытие сада состоится 11 октября — в День Республики. Фото со страницы главы Башкирии Радия Хабирова

В саду им. Аксакова полным ходом идут ремонтные работы. Ход благоустройства парка в центре Уфы проконтролировал глава Башкирии Радий Хабиров. О своих впечатлениях он поделился в соцсетях. Ведь, как заявил руководитель региона, он «сбежал» с работы, чтобы лично посмотреть на то, как идет ремонт.

По его словам, обновленный сад будет выгодно отличаться от других парков уютом и камерностью.

— Здесь все очень неплохо. Наводим порядок на всей территории. Этот парк будет отличаться от многих других, которые мы благоустраиваем в Башкортостане — он будет очень камерным, уютным, — написал Хабиров.

Он выразил надежду, что обновленный парк придется по душе уфимцам и гостям города.

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