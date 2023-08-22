В Башкирии из-за низкого уровня воды в реке Белая ограничили движение по мосту

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера, 21 августа, в башкирском городе Бирск из-за проблем с уровнем воды в водоеме ограничили движение по мосту. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

На такие ограничения властям пришлось пойти из-за низкого уровня воды в реке Белая. Запрет проезда касается большегрузных автомобилей массой больше пяти тонн.

Напомним, в Уфе до 31 декабря 2024 года перекроют участок проезжей части улицы Набережная реки Белая. Ограничения, которые вступят в силу 5 сентября, связаны с демонтажом и монтажом пролетных строений старого арочного мост.

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