До 2025 года в Уфе перекроют участок Набережной реки Белая

Ограничения вступят в силу 5 сентября Фото: ufacity.info

В Уфе до 31 декабря 2024 года перекроют участок проезжей части улицы Набережная реки Белая. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения, которые вступят в силу 5 сентября, связаны с демонтажом и монтажом пролетных строений старого арочного мост. Будет перекрыт участок от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

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