У самолета рейса Уфа-Москва начало заканчиваться топливо на высоте 460 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера утром, 21 августа, в московском аэропорту «Домодедово» объявили тревогу из-за низкого запаса топлива самолета из Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Во время захода на посадку на расстоянии семи километров и высоте около 460 метров экипаж воздушного судна доложил об аварийном запасе топлива. К счастью, борт удалось благополучно посадить. Транспорт самостоятельно освободило взлетно-посадочную полосу и зарулил на перрон.

Напомним, недавно самолет Екатеринбург-Сочи экстренно приземлился в аэропорту «Уфа». Все случилось из-за больного пассажира.

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