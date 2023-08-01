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НовостиПроисшествия1 августа 2023 7:55

Самолет Екатеринбург – Сочи экстренно приземлился в аэропорту «Уфа»

В Уфе экстренно приземлился летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет из-за больного пассажира
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе ранним утром экстренно приземлился самолет авиакомпании «Смартавиа». Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».

Известно, что воздушное судно совершало рейс из Екатеринбурга в Сочи. Во время полета одному из пассажиров стало плохо и ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж самолета принял решение сесть в уфимском аэропорту.

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