Самолет Екатеринбург – Сочи экстренно приземлился в аэропорту «Уфа»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе ранним утром экстренно приземлился самолет авиакомпании «Смартавиа». Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».

Известно, что воздушное судно совершало рейс из Екатеринбурга в Сочи. Во время полета одному из пассажиров стало плохо и ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Экипаж самолета принял решение сесть в уфимском аэропорту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.