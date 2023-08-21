В Уфе в ДТП с иномаркой и мопедом пострадали подростки

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 20 августа, в Калининском районе Уфы ДТП с иномаркой и мопедом пострадали подростки. Об этом рассказал пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №38 по улице Гвардейская. 14-летний подросток за рулем мопеда «Альфа» столкнулся с Hyundai Elantra. В результате случившегося водитель двухколесного транспорта и его 13-летний пассажир получили серьезные травмы, обоих пришлось госпитализировать.

По факту ДТП было начато административное расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.