Глава Башкирии сообщил об открытии фестиваля «Купец 2.0» в Стерлитамаке

Глава Башкирии поделился фотографиями с фестиваля «Купец 2.0»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальных сетях о том, что в республике начал работать фестиваль «Купец 2.0». Информацию об этом он опубликовал сегодня,19 августа.

По его словам, этот тематические фестиваль – яркое и полезное мероприятие, которое помогает продвинуть народные промыслы, творчество, культуры и любовь к родину.

– И я хочу, чтобы фестивали, которые проходят в нашей республике, отражали быт, культуру, обычаи местности, – отметил Хабиров.

Глава также добавил, что Стерлитамак стал ярким и сильным городом с хорошими традициями, развитой промышленностью и экономикой.

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