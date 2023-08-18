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НовостиПроисшествия18 августа 2023 18:17

В Салавате на бульваре обнаружили мертвую пенсионерку

В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили труп пожилой женщины
Захар ЯКОВЛЕВ
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 17 августа, в башкирском городе Салават местные жители обнаружили под окнами жилого дома труп 74-летней женщины. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Инцидент случился на бульваре Космонавтов. Как поведали «КП-Уфа» в пресс-службе республиканского отделения Следственного комитета, специалисты ведомства устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки.

Напомним, в тот же день в Стерлитамаке местные жители во время выгула собак обнаружили трупы двух мужчин.

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