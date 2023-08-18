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НовостиОбщество18 августа 2023 16:03

В Стерлитамаке горожане обнаружили тела двух погибших мужчин

Жители Башкирии во время выгула собак обнаружили трупы двух мужчин
Захар ЯКОВЛЕВ
По факту смерти мужчин СК организовал проверку

По факту смерти мужчин СК организовал проверку

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 17 августа, в башкирском городе Стерлитамак местные жители Башкирии во время выгула собак обнаружили трупы двух мужчин. Об этом рассказал пресс-служба республиканского отделения Следственного комитета.

Очевидцы, обнаружившие тела погибших, обратились в правоохранительные органы. На место ЧП были направлены следственно-оперативная группа СКР и сотрудники МВД.

В настоящее время по факту смерти мужчин проводится проверка. Был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, специалисты опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства происшествия.

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