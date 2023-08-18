В Стерлитамаке горожане обнаружили тела двух погибших мужчин

По факту смерти мужчин СК организовал проверку Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 17 августа, в башкирском городе Стерлитамак местные жители Башкирии во время выгула собак обнаружили трупы двух мужчин. Об этом рассказал пресс-служба республиканского отделения Следственного комитета.

Очевидцы, обнаружившие тела погибших, обратились в правоохранительные органы. На место ЧП были направлены следственно-оперативная группа СКР и сотрудники МВД.

В настоящее время по факту смерти мужчин проводится проверка. Был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, специалисты опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства происшествия.

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