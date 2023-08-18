Фото: Соцсети

Сегодня днем, 18 августа, из-за ДТП на въезде в Уфу со стороны аэропорта образовалась огромная пробка. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Оренбургском тракте столпотворение машин образовалось на участке от пересечения с Южным обходом Уфы и до торгового центра «Мега». Очевидцы утверждают, что причиной пробки стала авария.

Напомним, нечто подобное произошло в прошлом месяце. На Оренбургском тракте произошла одна авария в районе ТЦ «Мега», заняв левую и среднюю полосу. Также ДТП было зарегистрировано и в районе Кооперативной поляны. В связи с этим движение было затруднено вплоть до магазина «Леруа Мерлен».

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