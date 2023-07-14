Из-за ДТП на выезде из Уфы в сторону аэропорта образовались огромные пробки

Фото: Яндекс.пробки

Очевидцы сообщили журналистам «КП-Уфа» об огромных пробках на выезде из города в сторону аэропорта. По предоставленным данным, такая ситуация сложилась из-за аварии. Данные подтверждены и сервисом «Яндекс.Пробки».

– От города до «Леруа» огромная пробка. Авария жесткая, машину на половину дороги вынесло, – рассказал свидетель случившегосяю

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дороге действительно произошла одна авария в районе ТЦ «Мега», заняв левую и среднюю полосу. Также ДТП зарегистрировано и в районе Кооперативной поляны. В связи с этим движение действительно затруднено вплоть до «Леруа». В целом по городе пробки составляют всего два балла.