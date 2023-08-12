Под Уфой построят за 287 млн рублей центр семейного отдыха

Фото: Корпорация развития Башкирии В Нагаево появится многофункциональный семейный центр

В строительство многофункционального центра семейного отдыха намерена инвестировать компания «Экомедформ», сообщили в пресс-службе Корпорации развития Башкирии. По предоставленным данным, инвестор готов вложить 286,9 руб.

Строительство центра планируют вести в три этапа и завершить в течение семи лет. Проект намерены реализовать в Нагаево. Его включили в список приоритетных.

В центре будут расположены горнолыжные и тюбинговые трассы, физиокабинеты, медицинские кабинеты, гостиница. Комплекс создаст 44 рабочих места. Участок инвестору предоставят без проведения торгов, также предпогаются льготы по налогу на имущество и инвестиционный налоговый вычет на прибыль.

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