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НовостиОбщество11 августа 2023 13:48

Чиновница мэрии Уфы после обыска стала фигуранткой уголовного дела

Начальницу Управления земельных отношений Уфы подозревают в превышении полномочий
Источник:kp.ru
Ирину Кириллову из мэрии Уфы подозревают в превышении полномочий

Ирину Кириллову из мэрии Уфы подозревают в превышении полномочий

В отношении чиновницы администрации Уфы завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о начальнике Управления земельных и имущественных отношений Ирины Кирилловой.

Сообщается, что в начале недели в управлении прошел обыск, после которого Кириллову допросили. Прокуратура в настоящий момент внесла представление об увольнении в связи с утратой доверия.

Ирина Кириллова пришла в управление в 2020 году, ранее она была заместителем начальника. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.