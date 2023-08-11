Чиновница мэрии Уфы после обыска стала фигуранткой уголовного дела

Ирину Кириллову из мэрии Уфы подозревают в превышении полномочий

В отношении чиновницы администрации Уфы завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о начальнике Управления земельных и имущественных отношений Ирины Кирилловой.

Сообщается, что в начале недели в управлении прошел обыск, после которого Кириллову допросили. Прокуратура в настоящий момент внесла представление об увольнении в связи с утратой доверия.

Ирина Кириллова пришла в управление в 2020 году, ранее она была заместителем начальника. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.