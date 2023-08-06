За прошлую неделю мошенники выманили у уфимцев 18 млн рублей

Ежедневно десятки жителей республики становятся жертвой телефонных аферистов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на все предостережения, ежедневно десятки жителей Башкирии становятся жертвами телефонных мошенников. По данным начальника штаба Управления МВД России по Уфе Артура Хафизова, только за прошлую неделю обманутые уфимцы добровольно перечислили на счета аферистов более 18 млн рублей. И хотя сотрудники полиции даже устраивают специальные рейды возле банкоматов в крупных торговых центрах, а банковские сотрудники пытаются отговорить клиента от перевода денег, если считают, что их обманывают мошенники, пока справиться со злоумышленниками очень сложно. Поэтому запомните сами и донесите до ваших близких: никто не будет звонить вам и сообщать о состоянии ваших счетов.

— Ни глава МВД Башкирии, ни начальник главного Управления ФСБ России, ни руководитель Следственного комитета, ни специалист Центробанка – никто не будет вам лично звонить и проверять ваши счета, интересоваться вашими накоплениями. Поэтому, как только вам что-то начинают говорить про деньги, отключайте вызов и больше не отвечайте на незнакомые номера, —подчеркивает Артур Хафизов.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже объясняла, как нужно бороться с телефонными мошенниками.

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