Ведутся даже профессора: в МВД Башкирии рассказали, как защититься от телефонных мошенников

По статистике число киберпреступлений растет с каждым месяцем, а у мошенников появляются все новые схемы разводов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда мы слышим очередную историю о том, как кто-то стал жертвой телефонных мошенников и оформил на себя миллионный кредит, многие из нас отмахиваются: мол, меня точно не проведешь! Мы искренне удивляемся: ну как можно быть таким наивным! Ведь из каждого утюга каждый день вещают, что как только вам позвонили и сообщили, что с вашего счета пытаются списать средства – немедленно положите трубку…

Вот только статистика не просто печальна, а даже шокирует. 4 июля состоялось очередное заседание Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан, на котором выступил глава регионального МВД, генерал-майор полиции Александр Прядко. В ходе своего выступления он сообщил, что ежедневно десятки жителей нашей республики становятся жертвой телефонных мошенников, а ущерб составляет до десятков миллионов рублей. Более того, только за 2022 год жители Башкирии добровольно отдали преступникам 1 миллиард 613 тысяч (!) рублей. И среди потерпевших далеко не только доверчивые пенсионеры и домохозяйки, но и профессора, директоры школ и учителя, сотрудники различных ведомств и организаций. То есть в группе риска – абсолютно каждый. Обсудим, как не попасться на удочку кибер-мошенников, что делать, если вам угрожают по телефону и как уберечь своих близких от обмана.

На заседании Общественного совета при МВД обсуждались важные вопросы по защите населения от кибермошенников. Фото: МВД по РБ

ЗАПУГИВАЮТ ВОЗБУЖДЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Как уточнил в своем выступлении глава МВД по Башкирии Александр Прядко, большую озабоченность у полиции вызывает то, что все киберпреступления совершают технически и юридически подготовленные люди, но при этом без каких-либо моральных устоев. Мошенники прекрасно осведомлены во всех пробелах в законодательстве, владеют методами социальной инженерии (а проще говоря, умеют психологически давить на свою жертву, увещевая ее и запугивая).

– И это вызывает тревогу не только с финансовой точки зрения, но и со стороны общественной безопасности, - отмечает Александр Прядко.

Действительно, действия телефонных мошенников становятся более продуманными. Если в прошлом году аферисты, в основном, давили на жалость, представляясь по телефону сыном/ дочерью/внуками и рассказывая слезные истории про ДТП и «200 тысяч на операцию). Или же представлялись сотрудниками банков и рассказывали, что «прямо сейчас по вашим банковским счетам происходят подозрительные переводы». Сейчас мошенники действуют нагло, грубо, не гнушаясь угрозами. Например, используют подложные номера МВД и Следственного комитета, представляются «капитанами полиции из московского управления» и даже сотрудниками ФСБ, присылают фотографии поддельных служебных удостоверений, запугивают, что немедленно возбудят уголовное дело «за финансирование террористов», если вы срочно не возьмете кредиты (а лучше сразу несколько) и не переведете все средства на «безопасные» счета. Люди растеряны, напуганы, и в этот момент полностью находятся во власти аферистов и делают все, что им диктуют по телефону. Самое страшное, что даже если сотрудник банка или кто-то из сотрудников правоохранительных органов, заподозрив неладное, попытаются предупредить человека об обмане, жертва будет думать, что это они – мошенники, а вовсе не те, кто находится по ту сторону телефона.

Вот один из последних примеров. В полицию обратился 73-летний житель Уфимского района, являющийся директором одного из местных предприятий, и пожаловался, что со счета фирмы мошенники похитили более 2 млн рублей. По словам мужчины, ему поступил звонок от якобы сотрудника полиции (мошенник сразу же прислал на мессенджер фото поддельного удостоверения, чтобы развеять все сомнения) – он сообщил, что расчетный счет фирмы подвергся хакерской атаке. Якобы со счета попытались перевести 900 тысяч рублей на зарубежный счет – а это уже веский повод возбудить уголовное дело за соучастие в финансировании запрещенной деятельности.

В попытке спасти честь и репутацию своей фирмы мужчина согласился выполнить все действия, которые ему диктовали по телефону. Сначала он закрыл счет предприятия, снял с него все средства в размере 2 миллионов рублей и перевел на «безопасный» счет. После этого аферисты успокоили свою жертву, мол, теперь денежки под контролем, и пообещали разобраться в ситуации. Через пару дней директор предприятия понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

В ГРУППЕ РИСКА - КАЖДЫЙ!

Для борьбы с кибермошенниками в Министерстве внутренних дел уже создано специальное подразделение. В частности, на заседании перед членами Общественного совета выступил его руководитель – начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Башкирии Азат Тимирьянов. Он подтвердил, что количество «традиционных» преступлений (кражи, грабежи, мошенничества), где есть прямой контакт преступника и его жертвы, значительно снизилось. А вот число афер с использованием информационно-телекоммуникационных технологий неуклонно растет.

А вот заместитель главы регионального МВД Евгений Полтавец подчеркивает, что бороться с кибермошенниками необходимо только совместно. В первую очередь, это касается всех руководителей ведомств, глав муниципалитетов, предприятий, организаций и учреждений. Проще говоря, от министра – до школьного директора. Все они обязаны еще раз донести до своих подчиненных, как именно происходят подобные преступления, и что нужно сделать, чтобы защитить себя и своих близких.

Евгений Полтавец подчеркивает, что бороться с кибермошенниками необходимо только совместно. Фото: МВД по РБ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЗВОНИЛ МОШЕННИК?

Соответственно, возникает и главный вопрос. Что же делать, если вам позвонил мошенник и как вообще определить, действительно ли вас хотят обмануть?

В первую очередь, запомните: никогда и ни при каких обстоятельствах вам не будут звонить ни полицейские (особенно, капитаны и лейтенанты из московского главка), ни следователи, ни сотрудники прокуратуры или ФСБ и уж тем более просить о помощи в поимках мошенника. Вам не будут звонить из Центробанка, да и вообще – максимум, что может предложить настоящий сотрудник банка в телефонном разговоре – это заблокировать карту. Не ведитесь на увещевания и угрозы, просто сразу же положите трубку!

По мнению кандидата психологических наук, доцента, заведующего кафедрой общей психологии Уфимского университета науки и технологий Владимира Линевича, мошенники быстро вычисляют в разговоре уязвимые точки собеседника и начинают на них давить. Страх за собственные сбережения, за близких, за собственную репутацию – вот на что делают ставку аферисты и не останавливаются ни перед чем, пока не вгонят жертву в огромные долги.

- Большинство мошенников ведь не владеют какими-то специальными познаниями в психологии. Нет, они ведут беседу ровно по той схеме, которую для них заранее подготовили специалисты. Поэтому самое разумное, просто не продолжать разговор, - подчеркивает психолог.

Психолог Владимир Линевич напоминает, что нельзя спорить с мошенниками по телефону - нужно просто положить трубку. Фото: МВД по РБ

Кстати, еще одна причина, по которой не стоит обличать мошенников, выводить их на чистую воду, а просто положить трубку – в противном случае они могут разозлиться и начать мстить. Нет, конечно, они не будут вычислять ваш адрес, подкарауливать в подъезде и причинять физическое насилие. Зато они могут использовать ваш телефонный номер, как подложной, и якобы от вашего лица совершать звонки в различные организации с угрозой о минировании (и такие случаи в Башкирии регистрировались – Ред.). Конечно, сотрудники правоохранительных органов быстро во всем разберутся, но настроение точно будет изрядно подпорчено. А если уж аферисты добрались и до ваших социальных сетей, то могут отсылать вашим друзьям и близким различные компроматы или же просто завалить спамом, да так, что единственным выходом будет смена сим-карты.

- Достаточно запомнить эти простые правила и еще раз предупредить всех своих друзей и близких. Поговорите с пожилыми родителями, объясните, что при любых подозрительных звонках с незнакомых номеров, нужно просто положить трубку и не продолжать разговор. Только при совместном действии общества и полиции удастся справиться с телефонным мошенничеством, - напоминают в МВД по Башкирии.

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