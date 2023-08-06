«Говорит, что заблудилась в лесу»: стало известно, где пропадала молодая мать, которую месяц разыскивали в Уфе

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В Уфе прекращены поиски 34-летней Гульназ Н., которую целый месяц разыскивали ее родные и близкие. Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама Гульназ, где именно пропадала дочь – выяснить толком не удалось.

- Говорит, что заблудилась в лесу. Для меня самое важное, что она нашлась живой, - признается женщина. - Сейчас она дома, с дочкой..

Напомним, что у молодой женщины дома есть годовалая дочь. Сейчас за ней приглядывают бабушка и дядя. Сама же Гульназ не выходила на связь с семьей с начала июля, после того как уехала в Уфу на заработки, после чего родственники забили тревогу.

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