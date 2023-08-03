В Уфе разобрали входную арку сада им. Аксакова

Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе снесли арку на входе в сад им. Аксакова. Вместо зеленых столбов теперь установлены строительные леса. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров предложил снести сооружение и поставить вместо него абсолютно новую, идентичную той, что была, арку.

По его словам, входная группа, украшавшая вход в сад, не подлежит восстановлению. Реконструировать сооружение будут из натурального камня. Добавим, что установленная в парке металлическая композиция «Аленький Цветочек» также будет демонтирована и заменена.

Завершить реконструкцию сада им. Сергея Аксакова намерены уже в сентябре этого года. На данный момент на объекте ведутся активные работы: укладывается брусчатка, готовится сцена и набережная озера.

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