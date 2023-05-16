Хабиров признал, что некорректно выразился о сносе арки Сада Аксакова в Уфе

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15 мая глава Башкирии Радий Хабиров в ходе правительственного оперативного совещания в Центре управления республикой признал, что некорректно выразился о сносе входных ворот Сада Аксакова в Уфе.

– Они [Институт развития городов Башкортостана] показывают культуру общения и обсуждения с людьми о том, как преобразовывать [общественные пространства]. Это всегда очень важно. Я приведу классический пример неправильного кейса, когда я, здесь сидя, жестко заявил по поводу входной группы Сада Аксакова. Перья полетели сразу. «Хабиров просил снести!» Я сам неправильно все это сказал. Идея-то какая была – воссоздать. Вот у нас нет культуры. Поэтому, Ольга Владимировна [Сарапулова, куратор Института развития городов Башкортостана], учите нас. Первый успех приходит к нам тогда в наших делах, когда мы обсуждаем с людьми, и люди говорят, как они хотят. Вот у вас эта культура есть, спасибо за это, – сказал руководитель республики.

Напомним, 10 мая в ходе оперативного совещания в ЦУРе Радий Хабиров заявил, что входные ворота Сада Аксакова не подлежат восстановлению, и потому их следует снести, а затем восстановить «один в один» из натурального камня.