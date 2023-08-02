В Учалинском районе Башкирии из-за сильного града пострадал урожай

Фото: соцсети

В Учалинском районе Башкирии выпал обильный град. Ледяные осадки побили урожай, сообщают местные жители, которые выложили фото последствий в соцсетях.

Так, непогода обрушилась на деревню Рысаево, село Кунакбаево и поселок Уральск. Под градом оказались овощи, цветы и зелень, которую выращивали в огородах сельчане.

Напомним, ранее в Баймакском районе Башкирии прошелся смерч. Торнадо сорвало крыши домов, заборы и повалило деревья.

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