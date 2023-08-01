Обрушившийся на Башкирию торнадо снес с жилых домов крыши и сорвал 2-метровые заборы

фото: соцсети

31 июля в Баймакском районе Башкирии возник торнадо. В селе Тубинском он снес крыши с двух жилых домов, а также повредил надворные постройки и снял с опор линию электропередач. Как рассказали в региональном МЧС, в результате стихии никто не пострадал, а перебоев с электроснабжением зафиксировано не было.

фото: соцсети

– Люди ходили заготавливали сено, скот пасли, никто не думал, что такая серьезная беда будет. Прошелся одной полосой, но все равно натворил много бед: у кого-то крыши посносило, у кого-то заборы. Как рассказывают жителей, заборы 2-метровыми летали над головами, – поделился местный житель в соцсетях.

фото: МЧС РБ

Как уточнили в МЧС, в стихии пострадали два частных дома – по улице Молодежной и Худайбердина.

– Восстановление будет проводиться своими силами. Проживать [жильцы] будут по данным адресам, – добавили в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Глава Баймакского района Фанис Аминев рассказал, подтвердил, что, помимо домов и построек, также были повреждены заборы десяти хозяйств. Чиновник заверил, что жителям села, которых затронула стихия, будет оказана материальная помощь. Также администрация сельсовета организовала сбор средств – его распределят в зависимости от причиненного ущерба.

Торнадо еще на стадии его формирования заметили отдыхающие на озере Талкас. Оно как раз располагается между пострадавшим Тубинским и селом Исяново. Очевидцы засняли на видео, как на противоположном берегу смерч начинает спускаться все ниже и ниже.

Похожие кадры затем появились и с других точек поблизости. Некоторые туристы признались, что как только начал подниматься ветер, они предпочли поскорее уехать в безопасное место.

фото: соцсети

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем в Башкирии пройдут кратковременные дожди и грозы, при которых вновь ожидается усиление ветра. Температура воздуха при этом не поднимется выше +27°.