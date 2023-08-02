Строительство развязки на Рыленко и Пугачева в Уфе завершат в 2024 году

Фото: мэрия Уфы

По информации мэрии Уфы, 1 августа смонтировали последнюю балку пролетного путепровода, который строится в рамках проекта «Южные ворота». По предоставленным данным, речь идет о транспортной развязке на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.

— 1 августа мостостроители смонтировали последнюю, 80-ю балку пролетного строения путепровода, который представляет собой пять опор и четыре пролета, — передается в сообщении.

В муниципалитете отметили, что работы планируют завершить в 2024 году. Стоимость проекта составляет около 2,6 млрд рублей.

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