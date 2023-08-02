Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 3:46

Строительство развязки на Рыленко и Пугачева в Уфе завершат в 2024 году

На развязке в рамках проекта «Южные ворота» установили последнюю балку
Источник:kp.ru
Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

По информации мэрии Уфы, 1 августа смонтировали последнюю балку пролетного путепровода, который строится в рамках проекта «Южные ворота». По предоставленным данным, речь идет о транспортной развязке на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.

— 1 августа мостостроители смонтировали последнюю, 80-ю балку пролетного строения путепровода, который представляет собой пять опор и четыре пролета, — передается в сообщении.

В муниципалитете отметили, что работы планируют завершить в 2024 году. Стоимость проекта составляет около 2,6 млрд рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.