Пьяный мужчина в Уфе из ревности зарезал подругу-инвалида и своего знакомого

Фото: СК Башкирии

В Уфе завершилось расследование уголовного дела по обвинению 57-летнего мужчины без определенного места жительства в двойном убийстве. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Инцидент произошел этой зимой – 27 февраля. Тем вечером компания из двух мужчин и двух женщина собралась в квартире дома на улице Софьи Перовской. Все вместе они распивали алкоголь. Когда спиртное кончилось, одна из женщин легла спать, а обвиняемый пошел в магазин.

Вернувшись обратно, мужчина приревновал свою 54-летнюю знакомую, с которой ранее был в отношениях, к 60-летнему хозяину квартиры, так как увидел обоих лежащими на одной кровати. В ходе конфликта обвиняемый нанес обоим множественные ножевые ранения в грудь и голову, от которых те сразу же скончались.

– Проснувшаяся от шума женщина, увидев происходящее, выбежала из квартиры и попросила соседей вызвать полицию, – рассказали в Следкоме республики.

Позже выяснилось, что потерпевшая была инвалидом второй группы. Из-за этого она не могла оказать активное сопротивление.

Обвиняемый не стал скрываться от следствия и был задержан на месте преступления. Известно, что ранее его уже судили за убийства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жесткостью». Свою вину он признал лишь частично.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для решения вопроса о возможности утверждения обвинительного заключения и направления дела в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

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