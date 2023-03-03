В Уфе мужчина из ревности зарезал подругу и своего знакомого

фото: СК РБ

В Уфе 57-летний мужчина из ревности зарезал подругу и своего знакомого. Ему предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом 3 марта сообщил Следственный комитет Башкирии.

Инцидент произошел 27 февраля. Тем вечерам компания из двух мужчин и двух женщина собралась в квартире дома на улице Софьи Перовской. Все вместе они распивали алкоголь. Когда спиртное кончилось, одна из женщин легла спать, а обвиняемый пошел в магазин.

Вернувшись обратно, мужчина приревновал свою 54-летнюю знакомую к 60-летнему хозяину квартиры. В ходе конфликта обвиняемый нанес обоим множественные ножевые ранения в грудь и голову, от которых те сразу же скончались.

– Проснувшаяся от шума женщина, увидев происходящее, выбежала из квартиры и попросила соседей вызвать полицию, – рассказали в СК РБ.

Обвиняемый не стал скрываться от следствия и был задержан на месте преступления. Известно, что ранее его уже судили за убийства. Мужчину заключили под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.