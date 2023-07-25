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НовостиОбщество25 июля 2023 6:23

Радий Хабиров пригласил на работу в правительство Башкирии уфимского школьника

Юноша завоевал золото олимпиады, которая проходила в Швейцарии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: соцсети Радия Хабирова

Фото: соцсети Радия Хабирова

Одержавший победу на 55-й Международной химической олимпиаде 11-классник Вадим Харисов из Уфы получил приглашение работать в региональном правительстве от главы Башкирии Радия Хабирова. Он заявил, что юношу с радостью буду ждать после окончания вуза в кабмине.

— Такие головастые молодые люди нам в команду нужны, — написал руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что российская и башкирские школы — одни из сильнейших в мире, а молодежь самая талантливая.

— Никогда в этом не сомневался, — заявил Хабиров.

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