Радий Хабиров пригласил на работу в правительство Башкирии уфимского школьника

Фото: соцсети Радия Хабирова

Одержавший победу на 55-й Международной химической олимпиаде 11-классник Вадим Харисов из Уфы получил приглашение работать в региональном правительстве от главы Башкирии Радия Хабирова. Он заявил, что юношу с радостью буду ждать после окончания вуза в кабмине.

— Такие головастые молодые люди нам в команду нужны, — написал руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что российская и башкирские школы — одни из сильнейших в мире, а молодежь самая талантливая.

— Никогда в этом не сомневался, — заявил Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.