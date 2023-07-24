Школьник из Уфы одержал победу на Международной олимпиаде в Цюрихе

Фото: Минпросвещения России

Учащийся Республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе Вадим Харисов получил золотую медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе. Об этом рассказала пресс-служба Министерства просвещения России.

Российским школьникам на прошедшей олимпиаде удалось заработать три золотых медали (их, кроме Вадима Харисова из Уфы, получили Никита Перов из Казани и Сергей Росляков из Москвы) и одну серебряную (Алексей Михеев из Алтайского края). Команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии. Руководил сборной профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин.

– Мы видим, что в разных регионах нашей большой страны есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки. А их ученики, в свою очередь, сделали все, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний, – заявил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

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