В Уфу приедет передвижной музей «Автобус Победы»

фото: vk.com // ЯЛУТОРОВСК ЗНАЕТ

В столицу Башкирии приедет передвижной музей «Автобус Победы» из города Благовещенск Амурской области. Посетить его сможет каждый желающий: 26 июля транспорт будет стоять на площади Ленина рядом с Горсоветом, а 27 июля – возле спортивного комплекса «Юность» на набережной реки Белой. Потом он направится к конечной цели – в город Волгоград.

Как стало известно «КП-Уфа», автором идеи является мотоциклист Василий Семёнов. Свое творение он посвятил памяти своего деда-фронтовика, Героя Советского Союза. Мотоциклисты движутся к Волгограду, где хотят представить этот проект 12 августа на мотофестивале.

После фестиваля автобус снова поедет на родину, посещая на своем пути другие города.