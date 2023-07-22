Около села Октябрьский в Башкирии произошел прорыв промышленной трубы

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что в Стерлитамакском районе обнаружен прорыв трубопровода по перекачке дистиллерной воды. Информация об этом поступила 22 июля.

По предоставленным данным, трубу прорвало в 250 метрах от села Октябрьский. На месте работают силы и средства МЧС совместно с другими экстренными службами. В настоящий момент участок трубы перекрыт, а розлив жидкости локализован.

Спасатели сообщили, что содержимое трубы не попало в водные объекты и дальнейшей угрозы распорстранения нет. Предварительно установлено, что ЧП произошло в связи с плановыми работами по выявлению дефектов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.