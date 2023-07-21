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НовостиПроисшествия21 июля 2023 14:00

После падения мальчика в открытый люк в Уфе прокуратура организовала проверку

Сейчас ребенок в больнице, его жизни ничего не угрожает
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Евгения КУЗНЕЦОВА

Фото: Евгения КУЗНЕЦОВА

В Уфе организована проверка после падения 3-летнего мальчика в канализационный люк. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Ведомство намерено установить обстоятельства несчастного случая и дать им правовую оценку.

Напомним, накануне, 20 июля, маленький мальчик провалился в открытый люк на Степана Кувыкина. Ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Известно, что сейчас его жизни ничего не угрожает, но за его состоянием продолжают следить медики.

После случившегося колодец был закрыт.

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