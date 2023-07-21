В Уфе после падения в колодец госпитализировали 3-летнего мальчика

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 20 июля, в Кировском районе Уфы упал в колодец трехлетний мальчик. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Происшествие случилось в районе остановки «Институт профзаболеваний», где, согласно предварительной информации, велись работы, связанные с благоустройством тротуаров и газонов.

Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, мальчик сейчас находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести.

Специалисты в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства случившегося ЧП.

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