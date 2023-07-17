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НовостиПолитика17 июля 2023 14:04

Великобритания ввела санкции против министра труда Башкирии Ленары Ивановой

Вместе с ней в список попали министры федеральных ведомств
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото со страницы Ленары Ивановой во "ВКонтакте"

Фото со страницы Ленары Ивановой во "ВКонтакте"

Глава министерства труда и социальной защиты населения Башкирии попала в санкционный список Великобритании. Ограничения предполагают запрет на поездки и блокировку активов в стране в случае их наличия. Министра обвиняют в «поддержке российской государственной программы принудительной депортации и перевоспитания украинских детей».

Ранее по схожим причинам подобные санкции против Ленары Ивановой ввел Совет Европы.

Уточняется, что в ограничительный пакет мер вошли еще 12 человек. Среди них министры просвещения РФ Сергей Кравцов и культуры Ольга Любимова.

В региональном министерстве труда обвинения в насильственной депортации детей и их усыновлении опровергли.

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