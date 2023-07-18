В налоговую службу вызвали еще одного башкирского блогера

кадр видео: соцсети Айдара Калимуллина

В Федеральную налоговую службу по официальному уведомлению вызвали башкирского блогера Айдара Калимуллина (aidarqo), на ТикТок-аккаунт которого подписаны миллионы человек. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Только что был в налоговой. Приятно удивлен беседой. Приезжать было [страшно], потому что отправили какое-то официальное уведомление. Все хорошо, если вовремя платить налоги. Очень приятно побеседовали, приятные люди, – сказал Калимуллин.

Отметим, что Айдар живет в Буздякском районе и снимает забавные ролики о сельской жизни.

Ранее в ФНС также вызывали блогершу Миляушу Шайхелислямову, которая ведет на YouTube юмористический блог «Башкирская домохозяйка». Тогда она заверила, что оформлена как самозанятая и исправно платит налоги.