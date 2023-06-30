Популярную блогершу «Башкирская домохозяйка» вызвали в налоговую

Фото: Соцсети

Популярную блогершу Миляушу Шайхелислямову, ведущуя на Youtube канал под названием «Башкирская домохозяйка», вызвали в Федеральную налоговую службу. Об это женщина рассказала на своей личной странице в социальных сетях.

Шайхелислямов делает юмористические ролики, рассказывающие о жизни на селе. Ее Youtube-канал насчитывает 345 тысяч подписчиков.

В отделении ФНС блогершу, по ее словам, сотрудники расспрашивали деятельности в интернете и о том, какой она получает заработок за нее.

Миляуша Шайхелислямова заверила, что она оформлена как самозанятая и исправно платит налоги, и порекомендовала своим коллегам-блогерам поступать так же.

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