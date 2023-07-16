Жители Башкирии опасаются, что насмерть сбивший молодую девушку 17-летний парень избежит наказания

фото: ГИБДД // соцсети

Жители Башкирии продолжают обсуждать жуткое ДТП, произошедшее в ночь на 13 июля в Кугарчинском районе. Напомним, там 17-летний подросток – пьяный и без водительских прав – сел за руль Lada Priora, после чего сбил насмерть 20-летнюю девушку, пешком возвращавшуюся домой после работы. Самое удивительное, что владелец машины в момент аварии тоже находился в салоне – на заднем сиденье и в совершенно невменяемом состоянии.

Сейчас местные жители очень переживают, что виновник смертельной аварии может избежать какого-либо наказания из-за своего возраста. Некоторые утверждают, что подросток уже заявил полицейским, что находился за рулем трезвым, а выпил уже после ДТП.

- Неужели так и уйдет безнаказанным? Бедная девушка, ведь вся жизнь только начиналась… - переживают сельчане.

- А тому, кто посадил за руль пацана без прав, вообще пожизненное нужно! А чтобы не повадно было, сгубили человека! – вторят другие.

Отметим, что погибшая Сабрина И. родом из Ишимбая. В Воскресенке она работала на автозаправке и снимала жилье. В ту ночь девушка как раз возвращалась домой после рабочей смены, когда на дороге появились пьяные лихачи.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Сабрины И.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.