В Башкирии 17-летний пьяный водитель Lada Priora без прав сбил насмерть девушку

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня ночью, 13 июля, в Кугарчинском районе Башкирии в ДТП погибла 20-летняя девушка. Подробности происшествия в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась в деревне Воскресенское. 17-летний житель соседнего поселка за рулем Lada Priora наехал на девушку-пешехода, которая шла по левому краю дороги. Пострадавшая получила тяжелейшие травмы, от которых она скончалась еще до приезда скорой.

Сотрудники дорожной полиции установили, что у несовершеннолетнего нет водительских прав. Также выяснилось, что в момент аварии он был пьян. Алкостестер при медосвидетельствовании выдал результат в 0,403 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Управлять автомобилем юноше разрешил 29-летний владелец «Приоры», который также во время ДТП был нетрезв, он сидел на пассажирском сиденье.

– Его освидетельствование показало результат 0,988 мг/л. Со слов водителя, он употребил спиртное после происшествия, – поведал Владимир Севастьянов.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. В настоящее время несовершеннолетний водитель вместе с родителями находится в отделении полиции.

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