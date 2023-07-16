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НовостиОбщество16 июля 2023 12:06

В Уфе стену дома на проспекте Октября украсили необычным граффити

Об этом рассказал мэр города у себя на странице в соцсетях
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе появилось очередное масштабное граффити, которое будет украшать стену жилого дома. Как рассказал у себя на странице в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев, речь идет о граффити «Уходящие воспоминания», которое появилось на стене пятиэтажки на проспекте Октября. Автором граффити стал уфимский уличный художник Сергей Iman.

Сама картина представляет собой старика, к голове которого крепятся скворечники. Это своеобразный символ хранилища воспоминаний, а сами воспоминания изображены в форме птиц. Точнее – одной единственной птицы, которая символизирует самое яркое воспоминание в жизни этого старика, которое никогда не забудется.

Напомним, ранее объемное граффити надписи «ӨФӨ» в виде шаров, представляющих собой драгоценные предметы с орнаментом, появилось на торце 12-этажного дома на улице Бакалинской в Уфе в начале июня. Его автором стал московский художник Ским (Scheme).