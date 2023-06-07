Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал новое граффити размером с 12-этажный дом

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфе на фасаде торца 12-этажного дома по улице Бакалинской, 70 во всю его высоту нарисовали новое граффити – «ӨФӨ». Его автором стал художник Ским (Scheme) из Москвы. Фотографии изображения в своих соцсетях 7 июня показал мэр Ратмир Мавлиев.

На граффити изображены шары, которые представляют собой драгоценные предметы из дорогих благородных материалов. Они украшены башкирским орнаментом, но выполнены в современной минималистической интерпретации. По словам сити-менеджера, это символ единства традиций прошлого, настоящего и будущего.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

По композиции шары находятся как бы внутри дома и заслоняются балконами, что создает объемный эффект. Градоначальник отметил, что это является напоминанием, что Уфа – это не только ее центральная часть и достопримечательности, но и внутренний мир жилых районов.