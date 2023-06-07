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НовостиОбщество7 июня 2023 12:19

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал новое граффити размером с 12-этажный дом

Объемный рисунок появился на фасаде здания по улице Бакалинской
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфе на фасаде торца 12-этажного дома по улице Бакалинской, 70 во всю его высоту нарисовали новое граффити – «ӨФӨ». Его автором стал художник Ским (Scheme) из Москвы. Фотографии изображения в своих соцсетях 7 июня показал мэр Ратмир Мавлиев.

На граффити изображены шары, которые представляют собой драгоценные предметы из дорогих благородных материалов. Они украшены башкирским орнаментом, но выполнены в современной минималистической интерпретации. По словам сити-менеджера, это символ единства традиций прошлого, настоящего и будущего.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

По композиции шары находятся как бы внутри дома и заслоняются балконами, что создает объемный эффект. Градоначальник отметил, что это является напоминанием, что Уфа – это не только ее центральная часть и достопримечательности, но и внутренний мир жилых районов.