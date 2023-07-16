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НовостиПроисшествия16 июля 2023 10:33

В уфимской «Галерея ART» из-за ложной сработки пожарной сигнализации эвакуировали 600 человек

Об инциденте рассказали в региональном МЧС
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Сегодня в Уфе эвакуировали еще один торгово-развлекательный комплекс. На этот раз речь идет о ТРК «Галерея ART», где на минус первом этаже из-за ремонтных работ произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. В итоге на улицу самостоятельно эвакуировались 600 человек, включая посетителей и сотрудников самого комплекса. Как уточнили в региональном МЧС, пострадавших нет.

Напомним, ранее эвакуация проводилась еще в одном уфимском ТРЦ «Планета». Там начали тлеть жировые отложения в вентиляции на парковке, из-за чего произошло задымление, и сработала пожарная сигнализация. До прибытия пожарных сотрудники ТРЦ самостоятельно вывели на улицу 1703 человека, включая 207 детей.