В Уфе из-за задымления на парковке эвакуировали ТЦ «Планета»

Фото: скриншот видео из соцсетей.

Сегодня, 16 июля, в Уфе эвакуировали популярный торговый центр «Планета». Очевидцы поделились в соцсетях, что сработала пожарная сигнализация, приехала пожарная машина, а всех посетителей попросили выйти на улицу.

Как уточнили в региональном МЧС, произошло тление жировых отложений в вентиляции на парковке, из-за чего и возникло задымление. Впрочем, его удалось самостоятельно погасить до приезда пожарных.

- Всего было эвакуировано 1703 человека, включая 207 детей. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

Также ситуацию прокомментировали и в пресс-службе самого торгового центра.

- 16 июля в одном из помещений ТРЦ «Планета» произошло задымление. Администрация торгового центра незамедлительно объявила эвакуацию в 11:59. Задымление было оперативно ликвидировано сотрудниками торгового центра. Пострадавших среди гостей и сотрудников нет. Торговый центр возобновил работу в штатном режиме в 13:51, - пояснили в пресс-службе ТРЦ «Планета».

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