Уфимец отправился с друзьями кататься на лодке и утонул

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии произошло очередное ЧП на воде: мужчина отправился с друзьями кататься на надувной лодке и утонул. Как рассказали в региональном МЧС, все произошло 15 июля в Кушнаренковском районе. Компания из шести человек приехала на озеро Долгопрудное, чтобы отдохнуть. Утром трое из них решили прокатиться в двухместной надувной резиновой лодке, хотя ее грузоподъемность была вовсе не рассчитана это. О правилах безопасности и спасательных жилетах отдыхающие также благополучно позабыли.

В итоге прямо на середине озера мужчина и женщина вывались из лодки в воду. И если женщина смогла доплыть самостоятельно до берега, то 27-летний уфимец не умел плавать и, к сожалению, утонул.

Как уточнили в МЧС по Башкирии, всего с начала года в республике произошли 3 ЧП, связанные с авариями на маломерных судах, и в которых погибли 3 человека. Так, два случая произошли в Уфимском и Благовещенском районах, где утонули рыбаки.

– В результате опрокидывания резиновой лодки рыбаки оказывались в холодной воде. Их гибель произошла из-за того, что не были одеты спасательные жилеты и не учли свое состояние здоровья, - пояснили в пресс-службе экстренного ведомства.

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